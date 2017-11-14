Городской центр управления пассажирскими перевозками в Ростове создадут уже в декабре



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Городской центр управления пассажирскими перевозками в Ростове будет готов к эксплуатации уже в декабре. Об этом на заседании коллегии администрации сообщил директор МБУ «Центр интеллектуальных транспортных систем» Василий Зырянов.



Основная задача центра – обеспечение бесперебойного качественного транспортного обслуживания зрителей, клиентских групп во время чемпионата мира по футболу. В его функции будет входить планирование перевозок, мониторинг движения и транспортной обстановки, введение временных схем дорожного движения и компенсирующих маршрутов при внештатных ситуациях и сбоях.



Сейчас ведутся работы по включению в систему автоматизированного центра городской электрички. Отслеживать перемещения городского транспорта, контролировать интервалы движения и простои на остановках специалистам центра поможет система ГЛОНАСС. Навигационная система устанавливается на все единицы городского транспорта в Ростове с 2011 года.

- Информирование жителей, гостей и болельщиков об изменении схем организации дорожного движения, временных ограничений в расписании движения городского транспорта и автобусов-шатлов в местах расположения перехватывающих парковок будет выполняться на интернет-портале, через мобильное приложение и колл-центр, который будет работать в круглосуточном режиме, - отметил Василий Зырянов.



Как сообщил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев, после чемпионата мира ЦУПП продолжит свою работу и будет использоваться для решения текущих задач.

- Центр управления пассажирскими перевозками, который мы создаем для проведения чемпионата, будет работать и после игр в штатном режиме, - подчеркнул глава. - Для нас это хорошая возможность создать этот центр и использовать его для постоянной жизни города. С его помощью мы сможем навести порядок в транспортной сфере, которого сейчас не хватает на улицах Ростова.



До конца года также завершится реализация проекта пешеходно-транспортной навигации. К 31 декабря маршрутными указателями нового типа будут оснащены 930 остановок. Информацию на них продублируют на английском языке. К слову, все вспомогательные электронные сервисы также будут иметь функцию перевода текста на английский язык.