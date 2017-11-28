Городской бренд: «Ростов-на-Дону – город со вкусом»





В Ростове прошло расширенное заседание межведомственного координационного совета по развитию туристических ресурсов при администрации города. На мероприятии собрались представители городской власти, общественных организаций и бизнеса.



Центральной темой встречи стало развитие привлекательности Ростова для туристов. По словам заместителя главы администрации по вопросам экономики Дмитрия Чернышова, сегодня донская столица становится все популярнее среди путешественников.

- Туризм — одна из перспективных сфер для нашего города, - подчеркнул Дмитрий Чернышов. - Ежегодно Ростов принимает более миллиона гостей. В следующем году столица Дона станет одним из городов-организаторов чемпионата мира по футболу. Это событие поможет нам стать одним из туристических центров страны.



Как отметила директор городского департамента экономики Светлана Камбулова, сейчас ведется активная работа по продвижению бренда, появившегося в 2015 году. Информация о нем распространяется в основном через соцсети на нескольких языках. Кроме того, работает туристский портал города. Здесь можно скачать приложение и совершить квест-экскурсию по донской столице. Также готовы образцы сувениров с логотипом Ростова и изображениями гастрономических, культурных и архитектурных «фишек» города. В 2017 году выбраны символ и слоган - «Ростов-на-Дону – город со вкусом» - для продвижения гастротуризма.



Вместе с тем издаются карты и путеводители, посвященные достопримечательностям южной столицы. Также выпущен гастрономический гид. Он поможет туристам найти места, где можно попробовать блюда колоритной донской кухни. Однако в этой сфере возникают некоторые трудности. Так, подрядчики, занимающиеся выполнением работ по созданию туристических сайтов города, стали получать иски о защите авторских прав.

- На исполнителей госконтрактов подают в суд за то, что они используют фотографии городских памятников архитектуры, - рассказала Светлана Камбулова. - Создатели снимков считают, что таким образом нарушается их авторские право. Однако эти работы используются как инструмент продвижения бренда нашего города. Мы стремимся показать интересные места Ростова. Никаких коммерческих целей при этом не преследуем. Поэтому необходимо внести поправки в областное законодательство, которые позволят избежать подобных конфликтов в будущем.



Несмотря на проблемы такого рода, Ростов-на-Дону уже сегодня обладает необходимым потенциалом, чтобы стать одним из центров туристического Юга России. Город может принимать «большие» мероприятия, привлекая гостей из разных уголков России и зарубежья.