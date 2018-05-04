Гонщики устроили дрифт около Ростов-Арены: видео



Дрифтеры устроили гонки на площадке в районе Ростов-Арены: видео. Ролик со скоростными пируэтами в был опубликован в соцсети 4 мая.



Как видно на кадрах, парень на серебристой БМВ исполняет скоростные трюки. Водитель гоняет по кругу неподалеку от нового стадиона.



Стоит отметить, что подобные шумные «покатушки» зачастую устраиваются в разных частях южного мегаполиса. Больше всего гонщики предпочитают дрифтовать в ночное время на парковках торговых центров и площадках возле многоэтажек, чем вызывают возмущение местных жителей.

