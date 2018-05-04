Авторизация

Регистрация


  • USD 63.20
  • EUR 75.64
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Гонщики устроили дрифт около Ростов-Арены: видео

Гонщики устроили дрифт около Ростов-Арены: видео
Дрифтеры устроили гонки на площадке в районе Ростов-Арены: видео. Ролик со скоростными пируэтами в был опубликован в соцсети 4 мая.

Как видно на кадрах, парень на серебристой БМВ исполняет скоростные трюки. Водитель гоняет по кругу неподалеку от нового стадиона.

Стоит отметить, что подобные шумные «покатушки» зачастую устраиваются в разных частях южного мегаполиса. Больше всего гонщики предпочитают дрифтовать в ночное время на парковках торговых центров и площадках возле многоэтажек, чем вызывают возмущение местных жителей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.