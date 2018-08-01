Главу Тарасовского района исключили из ЕР за попытку выдвижения в кандидаты донского Заксобрания





Глава Тарасовского района Андрей Курносов собирается выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Законодательного собрания Ростовской области. Однако, он уверен, что ТИК ему откажет.



Решение о регистрации кандидатом в донское Заксобрание в качестве самовыдвиженца председателя Собрания депутатов Тарасовского района – главы Тарасовского района Андрея Курносова территориальная избирательная комиссия должна принять в субботу, 4 августа. Накануне этого дня, Андрей Курносов опубликовал сообщение на своей странице в соцсети о том, что его пытаются не допустить к участию в выборах.

«Сегодня был на заседании рабочей группы в избиркоме в Миллерово. Воюю с вертикалью чиновников. Мои подписи, подписи моих земляков, которые поддержали мое выдвижение на выборы, чинуши пытаются признать подделкой. Всеми способами», - рассказал Курносов.



По его словам, члены ТИК избирательного округа №2 (г. Миллерово, Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский районы), придираются ко всяким мелочам. В частности, предъявляют, что сборщик подписей подписала лист «не тем почерком», из чего делают вывод о фальсификации подписей.

«На самом деле девушка ходила по людям, писала «на коленке» - конечно, почерк будет немного иной», - объясняет глава района.



Всего Курносов собрал и передал в ТИК семь тысяч подписей. Но на рабочей комиссии по различным основаниям многие из них были признаны недействительными.



Как признался сам Андрей Николаевич, он догадывается о причине такого отношения к его кандидатуре. Действующий глава уверен: его пытаются не допустить до выборов, чтобы обеспечить победу другому кандидату, выдвинутому по этому округу от «Единой России».

Курносов утверждает, что партийное руководство настоятельно рекомендовало ему не нарушать дисциплины и не выдвигаться в депутаты областного Заксобрания. Но он не послушался, за что его исключили из ЕР.



Более того, глава района, в разрез с партийной линии, выступил против повышения пенсионного возраста.



Тем не менее, несмотря на все препоны, административное давление и намерение ТИК не регистрировать его как кандидата, Андрей Курносов собирается идти до конца.

«… я верю в справедливость… если мне будет отказано в регистрации, буду добиваться правды в суде, - подчеркивает самовыдвиженец. - И ради этого я готов дойти до Верховного суда России! Наша сила - в правде!».