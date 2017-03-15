Главный тренер «Манчестер Юнайтед» передал подарок тренерам «Ростова» в чёрной коробке





Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью передал подарок «Ростову» перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.



Наставник англичан пришёл в раздевалку команды гостей и вручил чёрную коробку. Что было внутри, осталось неизвестным. По словам Моуриньо, это был ответный презент, на подарок, преподнесённый ему в Ростове-на-Дону.

«В Ростове я получил замечательный подарок, поэтому должен был сделать ответный жест. Мы знакомы друг с другом, потому что мой «Интер» играл против «Рубина» в Лиге чемпионов в 2009 году. Он очень приятный и вежливый человек, хотя и немного закрытый», - сказал он в эфире английского спортивного канала BT Sport.



При этом он не уточнил, кому именно предназначалась коробка. Британские СМИ пишут, что подарок был передан главному тренеру «Ростова» Ивану Данильянцу. Однако речь могла идти и о Курбане Бердыеве, который в 2009 году возглавлял «Рубин».

Напомним, ФК «Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» со сётом 0:1 и покинули Лигу Европы УЕФА.



