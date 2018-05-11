Главный тренер ФК «Ростов» Карпин остается на следующий сезон



Валерий Карпин продолжит работу в стане «желто-синих». Об этом после матча «Ростов» - «Урал» сообщил губернатор Василий Голубев.



Как отметил глава области, под руководством Карпина дончане смогли достигнуть поставленных целей. На следующий сезон ростовчане намерены добиться высоких результатов. К новым победам команда будет стремиться вместе с нынешним наставником.



Напомним, что 49-летний специалист возглавил «Ростов» 19 декабря прошлого года. До этого он руководил московским «Спартаком», испанской «Мальоркой» и армавирским «Торпедо». В этом сезоне ростовская команда финишировала одиннадцатой, набрав 37 очков.