Главную городскую ёлку Ростова торжественно откроют 26 декабря



Фото: Twitter-com.aurebeshtranslator.net



Торжественное открытие главной городской ёлки Ростова состоится 26 декабря. Праздник пройдёт у входа в парк имени Горького на улице Большой Садовой.



Праздничная программа начнётся в 17 часов. Ростовчане и гости донской столицы смогут посмотреть концерт, принять участие в конкурсах и викторинах, а в финале вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажечь огни на главной ёлке города.



Добавим, что в этом году на установку и украшение новогоднего дерева потратили 750 тысяч рублей. Искусственная ель достигает в высоту 20 метров. Украшают ёлку порядка 120 игрушек и иллюминация.