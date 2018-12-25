Главную городскую ёлку открыли в Ростове



В донской столице прошло торжественное открытие главной ёлки города. Праздничное мероприятие состоялось при в ходе в парк Горького 26 декабря.



Дед Мороз и Снегурочка поздравили ростовчан с приближающимся праздником. На сцене возле ёлки прошёл концерт с участием известных артистов города. Вокруг дерева под музыку организовали огромной хоровод.



Ёлка рядом с парком Горького является самой главной в Ростове. На её установку и украшение было выделено 750 тысяч рублей.