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Главную городскую ёлку открыли в Ростове

Главную городскую ёлку открыли в Ростове
В донской столице прошло торжественное открытие главной ёлки города. Праздничное мероприятие состоялось при в ходе в парк Горького 26 декабря.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили ростовчан с приближающимся праздником. На сцене возле ёлки прошёл концерт с участием известных артистов города. Вокруг дерева под музыку организовали огромной хоровод.

Ёлка рядом с парком Горького является самой главной в Ростове. На её установку и украшение было выделено 750 тысяч рублей.

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