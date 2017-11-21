Глава Ростова Виталий Кушнарев поздравил многодетных ростовчанок с Днём матери



В Ростове прошёл торжественный приём, посвященный Дню матери. В музыкальном театре Ростова чествовали многодетных мам, активно участвующих в общественной жизни города.



С праздником ростовчанок поздравил глава администрации города Виталий Кушнарев.

- Этот праздник сравнительно недавно появился в нашем календаре, но сразу стал близким и дорогим каждому. Ведь для любого из нас мама – самый дорогой человек. И зачастую, только когда сам становишься папой или мамой, начинаешь понимать, сколько сил вкладывают родители в своих детей, как переживают за них. Вы делаете всё для того, чтобы ваши дети росли здоровыми, счастливыми, успешными. Спасибо за ваш особенный труд, ваши нежность, заботу, любовь!



В Ростове ежегодно растёт число многодетных семей. По данным органов ЗАГС, на 1 октября этого года в городе зарегистрированы 3 363 многодетные семьи. В них воспитываются 10 688 тысяч детей. В 64 семьях ростовчан воспитываются 138 приемных детей. За девять месяцев 2017 года в городе родились 9 363 малыша.



По словам градоначальники, сегодня в донской столице семьям оказывается 15 видов поддержки. Многодетные семьи имеют право на материнский капитал как федеральный, так и региональный. В 2017 году уже 261 семья реализовала свои региональные материнские капиталы на общую сумму 29 млн рублей. Бесплатные земельные участки предоставлены 1 671 семье.

- По многим позициям, касающимся материнства и детства, Ростов находится в числе лидеров среди городов Южного федерального округа, - отметил Виталий Кушнарев.



В торжественной обстановке глава администрации вручил городские награды многодетным женщинам, достойно воспитывающим детей. Знаки отличия «За заслуги перед городом Ростов-на-Дону» получили Надежда Зотова и Стелла Жуковская. Почетную грамоту главы администрации города вручили Марии Булиной, Тамаре Курницкой, Марине Марченко, Наталье Скородумовой, Ольге Шерстобитовой.



