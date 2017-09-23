Глава МЧС Ростовской области покидает свой пост





Глава МЧС Ростовской области Валерий Синьков покидает свой пост. Руководитель регионального ведомства переходит на работу в центральный аппарат МЧС России.



Валерий Синьков уходит из-за конфликта вокруг крупного пожара, случившегося 21 августа, сообщает DonDay.ru. По версии руководителя МЧС, основной версией возгорания частного сектора в центре Ростова стал поджог. Более месяца правоохранители искали подтверждение этому факту, но безрезультатно. В связи с этим между полицией и спасательным ведомством возник конфликт.



Президент Владимир Путин поручил в кротчайшие сроки найти виновного в пожаре. В центральном аппарате МЧС вступились за Валерия Синькова, результатом чего стал перевод на новую должность. Фактически, уход в отставку будет выглядеть как повышение по службе.



Напомним, бывший начальник главного управления МВД по Ростовской области Андрей Ларионов также сменил свой пост, отправившись на повышение. Андрей Петрович стал заместителем начальника Департамента службы и кадров Министерства внутренних дел РФ.