Глава донской митрополии предложил на день запретить аборты

На день запретить аборты предложил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Свою инициативу владыка озвучил во время заседания Законодательного собрания Ростовской области.



По мнению Меркурия, институт семьи в России переживает глубокий кризис.

- В последнее время мы часто слышим, что где-то мать выбросила дитя на помойку, где-то три сестры убили отца, - сказал митрополит. - Глава семейства убил дочь, потому что она не хотела есть кашу. Это красный уровень опасности.



Но при этом, главной проблемой он считает не домашнее насилие, а аборты. Владыка уверен, что у женщин не должно быть такого права.

- Сейчас 60% детей абортируются. Позиция церкви понятна - это грех. Надо как-то бороться с этой проблемой. Хотя бы запретить аборты на один день, как это сделали в Ярославле, - отметил митрополит.



По словам главы донской митрополии, РПЦ не раз обращалась в органы законодательной власти с предложением ограничить аборты. Так, в 2016 году патриарх Кирилл подписался под обращением о запрете абортов. Позже, в пресс-службе пояснили, что речь шла о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования. В РПЦ предложили сделать эту услугу платной.



Добавим, что акции «Один день без абортов» уже проводились в разных городах страны. В течение одного дня во всех государственных медучреждениях запрещалось проведение абортов. Такие же рекомендации были даны частным медицинским организациям.