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Глава администрации Ростова предложил перенести торговые ларьки из центра города на окраины

Глава администрации Ростова предложил перенести торговые ларьки из центра города на окраины

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев предложил перенести часть торговых ларьков из центра на периферию.
- Я много раз говорил о том, что в Ростове нужно перераспределять мощности в сфере торговли, а именно переносить часть объектов из исторического центра города на периферию – туда, где это действительно нужно. Помимо этого, необходимо ликвидировать незаконные объекты, - отметил глава администрации.

Помимо этого сити-менеджер заявил о необходимости ликвидации незаконных торговых объектов.
- Факты нарушения хозяевами таких объектов норм, установленных законом, выявляются во всех районах города,- сообщили на официальном сайте администрации города.

Как отметили в мэрии, рейды по районам донской столицы с целью выявления незаконных НТО проходят практически ежедневно. Кроме того, проводится отключение подобных объектов от источников электропитания.

В Железнодорожном районе Ростова уже отключили от электроэнергии 11 незаконно установленных ларьков на Привокзальной площади.

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