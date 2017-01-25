Глава администрации Ростова предложил перенести торговые ларьки из центра города на окраины





Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев предложил перенести часть торговых ларьков из центра на периферию.

- Я много раз говорил о том, что в Ростове нужно перераспределять мощности в сфере торговли, а именно переносить часть объектов из исторического центра города на периферию – туда, где это действительно нужно. Помимо этого, необходимо ликвидировать незаконные объекты, - отметил глава администрации.



Помимо этого сити-менеджер заявил о необходимости ликвидации незаконных торговых объектов.

- Факты нарушения хозяевами таких объектов норм, установленных законом, выявляются во всех районах города,- сообщили на официальном сайте администрации города.



Как отметили в мэрии, рейды по районам донской столицы с целью выявления незаконных НТО проходят практически ежедневно. Кроме того, проводится отключение подобных объектов от источников электропитания.



В Железнодорожном районе Ростова уже отключили от электроэнергии 11 незаконно установленных ларьков на Привокзальной площади.