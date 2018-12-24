Глава администрации Аксая покинул должность



В 2019 году в Аксае выберут нового главу города. Свой пост покидает 44-летний Алексей Головин. Полномочия градоначальник сложит досрочно - 29 декабря.



На прошедшем 25 декабря собрании депутаты городского поселения приняли отставку Головина. На этом же заседании была назначена дата конкурса на замещение должности главы администрации Аксая. Он пройдёт 18 января.



Добавим, что Алексей Головин - один из самых молодых глав муниципалитетов в регионе. Он был избран мэром города в 2012 году, а в 2016-м стал сити-менеджером Аксая по результатам конкурса. Полномочия он складывает по собственному желанию.



С 2005-го по 2012 год Головин работал заместителем главы администрации города по экономике и финансам.



До поступления на муниципальную службу он трудился в коммерческих структурах – «Хозяин», «Задонье», «Казачка». С 2004-го по 2005 год занимал должность руководителя проекта по управлению промышленными предприятиями ООО «Группа Агроком».