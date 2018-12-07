Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

ГК «ЮгСтройИнвест» начала продажу квартир в экорайоне «Вересаево»

ГК «ЮгСтройИнвест» начала продажу квартир в экорайоне «Вересаево»
Новость о старте продаж в экорайоне «Вересаево» произвела настоящий «бум» среди жителей Ростова. В первые же часы после объявления было продано более сотни квартир. Их новым хозяевам посчастливилось получить в подарок бытовую технику от ЮСИ. Стоит отметить, что ростовчане приобрели жильё по очень выгодной цене — от 49 тысяч рублей за квадратный метр. Так выгодно купить квартиру можно только сейчас.

Довольные клиенты горячо благодарили сотрудников «ЮгСтройИнвест». Они с явным удовольствием позировали перед объективами фотографов.

- Мы с нетерпением ждали этого дня! Я всегда мечтала жить в экорайоне, где много зелени, чистый воздух, есть, где погулять с детьми, отдохнуть всей семьей и позаниматься спортом. А когда я узнала, что такой микрорайон в Ростове будет возводить ответственный застройщик с хорошей репутацией – группа компаний «ЮгСтройИнвест», сразу забронировала квартиру, ну а сегодня уже приобрела. Во-первых, цена выгодная, во-вторых, подарок вручили! – рассказала будущий житель экорайона Юлия Нещеретняя.

ГК «ЮгСтройИнвест» начала продажу квартир в экорайоне «Вересаево»

Экорайон «Вересаево» включает не только качественное жильё, но и приятные для глаза и души аллеи, благоустроенные дворы и социальные объекты. Он занимает площадь в 36 га. Здесь группа компаний «ЮгСтройИнвест» планирует возвести 30 домов комфорт-класса, два детсада с ясельными группами на 300 мест каждый, школу на 1434 учеников и поликлинику с пунктом скорой медпомощи.

Новые дома обустроят дворами с детскими и спортивными площадками и зонами для барбекю. Ещё одним преимуществом является близость будущего городского парка, где горожане смогут провести время на свежем воздухе среди зелени.

ГК «ЮгСтройИнвест» начала продажу квартир в экорайоне «Вересаево»

Заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов заметил, что микрорайон имеет важное социальное значение для Ростова-на-Дону. Здесь, как и в «Красном Аксае», жильё смогут получить дольщики, обманутые недобросовестными застройщиками.

- Со своей особенной архитектурой и инфраструктурой микрорайон станет показателем высокого уровня комфорта, - рассказал Алексей Иванов. - Строительство «Вересаево» идёт полным ходом, все работы будут выполнены качественно и в срок. Я уверен, что экорайон станет одним из самых современных и комфортных в городе.

Строители возводят первые два дома и организовывают подземный паркинг. Уже через год ростовчане получат ключи от новых комфортабельных квартир.

ГК «ЮгСтройИнвест» начала продажу квартир в экорайоне «Вересаево»

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.