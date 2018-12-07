ГК «ЮгСтройИнвест» начала продажу квартир в экорайоне «Вересаево»



Новость о старте продаж в экорайоне «Вересаево» произвела настоящий «бум» среди жителей Ростова. В первые же часы после объявления было продано более сотни квартир. Их новым хозяевам посчастливилось получить в подарок бытовую технику от ЮСИ. Стоит отметить, что ростовчане приобрели жильё по очень выгодной цене — от 49 тысяч рублей за квадратный метр. Так выгодно купить квартиру можно только сейчас.



Довольные клиенты горячо благодарили сотрудников «ЮгСтройИнвест». Они с явным удовольствием позировали перед объективами фотографов.



- Мы с нетерпением ждали этого дня! Я всегда мечтала жить в экорайоне, где много зелени, чистый воздух, есть, где погулять с детьми, отдохнуть всей семьей и позаниматься спортом. А когда я узнала, что такой микрорайон в Ростове будет возводить ответственный застройщик с хорошей репутацией – группа компаний «ЮгСтройИнвест», сразу забронировала квартиру, ну а сегодня уже приобрела. Во-первых, цена выгодная, во-вторых, подарок вручили! – рассказала будущий житель экорайона Юлия Нещеретняя.







Экорайон «Вересаево» включает не только качественное жильё, но и приятные для глаза и души аллеи, благоустроенные дворы и социальные объекты. Он занимает площадь в 36 га. Здесь группа компаний «ЮгСтройИнвест» планирует возвести 30 домов комфорт-класса, два детсада с ясельными группами на 300 мест каждый, школу на 1434 учеников и поликлинику с пунктом скорой медпомощи.



Новые дома обустроят дворами с детскими и спортивными площадками и зонами для барбекю. Ещё одним преимуществом является близость будущего городского парка, где горожане смогут провести время на свежем воздухе среди зелени.







Заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов заметил, что микрорайон имеет важное социальное значение для Ростова-на-Дону. Здесь, как и в «Красном Аксае», жильё смогут получить дольщики, обманутые недобросовестными застройщиками.



- Со своей особенной архитектурой и инфраструктурой микрорайон станет показателем высокого уровня комфорта, - рассказал Алексей Иванов. - Строительство «Вересаево» идёт полным ходом, все работы будут выполнены качественно и в срок. Я уверен, что экорайон станет одним из самых современных и комфортных в городе.



Строители возводят первые два дома и организовывают подземный паркинг. Уже через год ростовчане получат ключи от новых комфортабельных квартир.



