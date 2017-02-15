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ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ладу»

ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ладу»

Дончанки взяли верх над второй командой текущего чемпионата, тольяттинской «Ладой» - 29:24.

До матча «Лада» шла второй, имея на своем счету лишь одно поражение. И тот проигрыш случился как раз в матче против «Ростов-Дона». В первом круге (дело было в сентябре) дончанки победили 31:27.

Начало матча осталось за автозаводчанками. Волжанки больше половины первого тайма вели в счете и смотрелись, в целом, сильнее. Однако «Ростов-Дон» счет сравнял (8:8, 11:11), а в самой концовке выдал впечатляющий отрезок из четырех голов подряд и ушел на перерыв, ведя в счете 16:13.

Во втором тайме игра была равной. Равной до 52-й минуты. К этому моменту «Лада» сравняла счет (24:24), но сразу же ростовчанки оставили соперниц далеко позади, забив пять безответных голов. В итоге коллектив из донской столицы одерживает очередную победу – 29:24. Выигрыш дался не так легко, но чувствовалось, что есть запас прочности.

В составе гостей больше всех забила Александрина Кабрал Барбоса – 8 голов. У «Лады» самой результативной стала Елизавета Малашенко – 7 точных бросков. Голкипер «Ростов-Дона» парировала 10 бросков из 25 – 40% КПД.

Подопечные Фредерика Бужана остаются на первой строчке чемпионата России среди команд Суперлиги – 28 очков из 28 возможных (14 побед), 100%.

17 февраля «Ростов-Дон» сыграет в Ижевске с местным «Университетом» (11-е место), а 19-го в Уфе с «Уфой-Алисой» (12-е место). Ближайший домашний матч ростовчанки проведут уже весной. 1 марта дончанки будут принимать на своей площадке краснодарскую «Кубань» (4-е место).

Суперлига. Предварительный этап.

«Лада» (Тольятти) - «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 24:29 (13:16, 11:13)

Голы у «Ростов-Дона»: Барбоса -8, Борщенко -4, Манагарова -3, Вяхирева -3, Дембеле -3, Сень -2, Макеева -2, Черноиваненко -2, Петрова -1, Родригес -1.

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