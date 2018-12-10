Германия поддержит продление санкций против России из-за ситуации на Азовском море



Германия поддержит продление санкций против России из-за ситуации на Азовском море. Такую позицию ФРГ планирует занять на саммите Евросоюза. Об этом сообщила Ангела Меркель во время выступления перед парламентариями.



Как утверждает канцлер, власти Германии обеспокоены конфликтом между Россией и Украиной на Азовском море. В ФРГ не одобряют арест украинских кораблей в Керченском проливе. Из-за сложившейся ситуации в январе санкции собираются продлить.



– Германия будет выступать за продление санкций, - рассказала Ангела Меркель. - Мы не приемлем претензии Российской Федерации на Азовское море.



Отметим, санкции ввели в 2014 году. Такие меры приняли из-за конфликта на Украине, в частности, в связи с присоединением Крыма. Затем Евросоюз неоднократно расширял и продлевал их. Ограничительные меры будут действовать до 31 января 2019 года.