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Геннадий Малахов в Крещение окунулся в прорубь Каменска-Шахтинского

Геннадий Малахов в Крещение окунулся в прорубь Каменска-Шахтинского
Геннадий Малахов в Крещение окунулся в прорубь Каменска-Шахтинского. 18 января известный телеведущий в родном городе искупался в холодной воде.

Он смело опустился в прорубь и три раза окунулся. Вскрикнув от бодрящего холодка, Малахов вылез из воды и перекрестился.

Отметим, в Крещение телеведущий как приверженец здорового образа жизни обязательно купается в ледяной воде.

Многие жители Каменска-Шахтинского были рады видеть в своем городе знаменитого земляка.

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