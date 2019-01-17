Геннадий Малахов в Крещение окунулся в прорубь Каменска-Шахтинского



Геннадий Малахов в Крещение окунулся в прорубь Каменска-Шахтинского. 18 января известный телеведущий в родном городе искупался в холодной воде.



Он смело опустился в прорубь и три раза окунулся. Вскрикнув от бодрящего холодка, Малахов вылез из воды и перекрестился.



Отметим, в Крещение телеведущий как приверженец здорового образа жизни обязательно купается в ледяной воде.



Многие жители Каменска-Шахтинского были рады видеть в своем городе знаменитого земляка.