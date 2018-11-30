Генеральный директор компании «ЮгСтройИнвест» получил награду от патриарха всея Руси



Гендиректор ГК «ЮгСтройИнвет» Юрий Иванов получил высокую награду от святейшего патриарха Московского и всея Руси. Он был удостоен ордена святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. В свою очередь заместитель генерального директора компании Алексей Иванов был награждён орденом Даниила Московского третьей степени.



В кафедральном соборном храме Христа Спасителя 2 декабря, в День памяти митрополита Московского Филарета, прошла божественная литургия. К этой дате было приурочено награждение тех, кто внёс свою лепту в возрождение духовности нашей страны.







Юрий Иванов стал инициатором строительства в Ставрополе собора святого равноапостольного князя Владимира. Под его руководством ГК «ЮгСтройИнвест» быстрыми темпами возводила храм. В июне 2016 года митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл освятил территорию строительства. Уже через два года в соборе прошло первое богослужение.



Храм стал одним из самых больших в городе. Он имеет пять куполов и представляет собой грандиозное здание высотой более 38 метров. Собор может одновременно принять 1 500 прихожан.







Храм и его прилегающая территория расположены на площади 1,5 га. Рядом с постройкой разбит сквер с фонтаном, организована игровая площадка для детей. Это место уже завоевало популярность среди жителей Ставрополя: здесь любят отдыхать семьи, влюбленные пары, мамы с детьми и пенсионеры.



Компания «ЮгСтройИнвест» не ограничилась только строительством собора. Она продолжает осуществлять опеку над храмом и со следующего года начнёт дальше развивать территорию. План предусматривает строительство воскресной школы. В 2022 году начнётся проектирование и возведение православной классической гимназии, которая сможет принять 400 учеников.



В День памяти святого апостола Андрея Первозванного, 13 декабря, пройдёт освящение собора святого равноапостольного князя Владимира. Мероприятие станет ключевым в ряде событий, приуроченных к 175-летию Кавказской (Ставропольской) епархии.