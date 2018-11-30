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Генеральный директор компании «ЮгСтройИнвест» получил награду от патриарха всея Руси

Генеральный директор компании «ЮгСтройИнвест» получил награду от патриарха всея Руси
Гендиректор ГК «ЮгСтройИнвет» Юрий Иванов получил высокую награду от святейшего патриарха Московского и всея Руси. Он был удостоен ордена святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. В свою очередь заместитель генерального директора компании Алексей Иванов был награждён орденом Даниила Московского третьей степени.

В кафедральном соборном храме Христа Спасителя 2 декабря, в День памяти митрополита Московского Филарета, прошла божественная литургия. К этой дате было приурочено награждение тех, кто внёс свою лепту в возрождение духовности нашей страны.

Генеральный директор компании «ЮгСтройИнвест» получил награду от патриарха всея Руси

Юрий Иванов стал инициатором строительства в Ставрополе собора святого равноапостольного князя Владимира. Под его руководством ГК «ЮгСтройИнвест» быстрыми темпами возводила храм. В июне 2016 года митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл освятил территорию строительства. Уже через два года в соборе прошло первое богослужение.

Храм стал одним из самых больших в городе. Он имеет пять куполов и представляет собой грандиозное здание высотой более 38 метров. Собор может одновременно принять 1 500 прихожан.

Генеральный директор компании «ЮгСтройИнвест» получил награду от патриарха всея Руси

Храм и его прилегающая территория расположены на площади 1,5 га. Рядом с постройкой разбит сквер с фонтаном, организована игровая площадка для детей. Это место уже завоевало популярность среди жителей Ставрополя: здесь любят отдыхать семьи, влюбленные пары, мамы с детьми и пенсионеры.

Компания «ЮгСтройИнвест» не ограничилась только строительством собора. Она продолжает осуществлять опеку над храмом и со следующего года начнёт дальше развивать территорию. План предусматривает строительство воскресной школы. В 2022 году начнётся проектирование и возведение православной классической гимназии, которая сможет принять 400 учеников.

В День памяти святого апостола Андрея Первозванного, 13 декабря, пройдёт освящение собора святого равноапостольного князя Владимира. Мероприятие станет ключевым в ряде событий, приуроченных к 175-летию Кавказской (Ставропольской) епархии.

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