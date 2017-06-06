«Генерал Ватутин» причалил к ростовскому порту: видео





8 июня около 11:30 круизный лайнер «Генерал Ватутин» причалил к ростовскому порту.



По информации АО «Ростовский порт», пассажирский трёхпалубный теплоход, следовавший под флагом Белиз, после прохождения пограничного контроля отправится на ремонт.

- После проведения таможенной очистки на причале № 13 АО «Ростовский порт», судно проследует на ремонт в Аксайский ССРЗ «Мидель», - сообщили в Ростовском порту.



Напомним, 6 июня украинские СМИ сообщили, что направлявшийся в Одессу украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» резко сменил курс и направился в Ростов-на-Дону. В этот же день около 14 часов «Генерал Ватутин» прибыл на якорную стоянку в Керченский пролив, где прошёл погранконтроль. Около 22 часов судно продолжило движение в направлении донской столицы. Утром 7 июля лайнер уже находился в центре Азовского моря.



На его борту находятся только члены экипажа, 13 из которых граждане Украины и пять россиян.



