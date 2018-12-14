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Где встретить Новый год в Ростове?

Где встретить Новый год в Ростове?

Пожалуй, каждый хочет отметить Новогоднюю ночь по-особенному весело, с размахом и чудесным новогодним настроением! Так где же будет весело в ночь с 31-го на 1-е?

Повсюду уже царит новогодняя атмосфера, чувствуется запах мандаринов и волнение предпраздничной суеты. Только для одних подготовка к торжеству ассоциируется с хлопотами, а для других - с праздником и волшебством!

Чтобы самая главная ночь осталась в памяти на долгие годы, стала по-настоящему волшебной и принесла много радости, нужно всего лишь, чтобы близкие люди были рядом и правильное место. А что может быть лучше, чем торжество в исконно русской атмосфере?

Загородный комплекс «Тет-А-тет» в городе Ростов-на-Дону предлагает окунуться в атмосферу настоящего волшебства, русских традиций и невероятного праздника.

Еще не поздно забронировать новогодний банкет в ресторане «Тет-А-тет» в Ростове-на-Дону и провести яркое торжество в кругу семьи, друзей, близких. Праздничная ночь будет проходить в главном зале ресторана загородного комплекса. Гостей ждут зажигательная шоу-программа, отличный банкет и великолепное настроение.

Поговаривают, что в загородном комплексе «Тет-А-тет» в эту особенно волшебную ночь происходят чудеса, и всех гостей приходят поздравить настоящие Дед Мороз и его внучка Снегурочка.

Для всех, кто ищет место для проведения новогоднего корпоратива, загородный комплекс «Тет-А-тет» предлагает просторные банкетные залы, обширнейшее меню от 2 500 рублей за человека. Есть несколько вариантов залов: на 20, 40, 80 150 человек!

На сайте загородного комплекса «Тет-А-тет» можно посмотреть доступные варианты банкетного меню, даже не выходя из дома.

Опытный персонал ресторана организует запоминающееся торжество, вне зависимости от количества гостей.

В загородном комплексе «Тет-А-тет» сейчас активно идет процесс обновления: составляют новое меню, проводят работу с персоналом, разрабатывают новые акции и скидки, - все для того, чтобы радовать своих гостей в Новом 2019 году!

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