Где встретить Новый год в Ростове?





Пожалуй, каждый хочет отметить Новогоднюю ночь по-особенному весело, с размахом и чудесным новогодним настроением! Так где же будет весело в ночь с 31-го на 1-е?



Повсюду уже царит новогодняя атмосфера, чувствуется запах мандаринов и волнение предпраздничной суеты. Только для одних подготовка к торжеству ассоциируется с хлопотами, а для других - с праздником и волшебством!



Чтобы самая главная ночь осталась в памяти на долгие годы, стала по-настоящему волшебной и принесла много радости, нужно всего лишь, чтобы близкие люди были рядом и правильное место. А что может быть лучше, чем торжество в исконно русской атмосфере?



Загородный комплекс «Тет-А-тет» в городе Ростов-на-Дону предлагает окунуться в атмосферу настоящего волшебства, русских традиций и невероятного праздника.



Еще не поздно забронировать новогодний банкет в ресторане «Тет-А-тет» в Ростове-на-Дону и провести яркое торжество в кругу семьи, друзей, близких. Праздничная ночь будет проходить в главном зале ресторана загородного комплекса. Гостей ждут зажигательная шоу-программа, отличный банкет и великолепное настроение.



Поговаривают, что в загородном комплексе «Тет-А-тет» в эту особенно волшебную ночь происходят чудеса, и всех гостей приходят поздравить настоящие Дед Мороз и его внучка Снегурочка.



Для всех, кто ищет место для проведения новогоднего корпоратива, загородный комплекс «Тет-А-тет» предлагает просторные банкетные залы, обширнейшее меню от 2 500 рублей за человека. Есть несколько вариантов залов: на 20, 40, 80 150 человек!



На сайте загородного комплекса «Тет-А-тет» можно посмотреть доступные варианты банкетного меню, даже не выходя из дома.



Опытный персонал ресторана организует запоминающееся торжество, вне зависимости от количества гостей.



В загородном комплексе «Тет-А-тет» сейчас активно идет процесс обновления: составляют новое меню, проводят работу с персоналом, разрабатывают новые акции и скидки, - все для того, чтобы радовать своих гостей в Новом 2019 году!