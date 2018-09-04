Газон на «Ростов Арене» после концерта Басты восстановит компания, обслуживающая стадион





Точку в споре между клубом ФК «Ростов» и известным рэпером Бастой поставило Министерство культуры Ростовской области.



4 сентября на «Ростов Арене» состоялось рабочее совещание по вопросу организации концертов на новом стадионе. Балансодержатель объекта - ФГУП «Спорт-Ин» - предложил стандартную технологию с использованием специального покрытия на время проведения концерта. Покрытие поможет минимизировать ущерб газону. Также после мероприятия на поле проведут агрономические работы по восстановлению травяного покрытия.

- Такая практика применяется на многих стадионах мира, которые регулярно проводят на своих полях концерты без ущерба для травяного покрытия, - отметил независимый эксперт, коммерческий директор стадиона «Открытие Арена» Александр Атаманенко. - Это касается не только зарубежных стадионов. Например, на стадионе «Открытие Арена», где принимает матчи московский ФК «Спартак», в год проводится 3-4 концерта. В 2018 году там выступали группы «Ленинград» и Guns N' Roses. Претензий со стороны контролирующих качество газонов экспертов после проведения концертов не возникало.



Напомним, концерт Басты запланирован на 29 сентября. Ранее предполагалось, что выступление состоится 23 сентября. Но оказалось, что в этот же день на «Ростов Арене» пройдёт матч ФК «Ростов» - «Уфа». В связи с этим руководство стадиона объявило о переносе мероприятия. При этом в донском футбольном клубе выразили обеспокоенность состоянием газона после проведения концерта.



Ростовчанин Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, не стал молчать. Артист сообщил, что его команда тщательно готовилась к мероприятию на «Ростов Арене». Организаторы встречались со специалистами, которые дали свою оценку и пришли к выводу, что мероприятие можно провести без ущерба для стадиона. Для этого необходимо использовать специальное покрытие. Музыкант отметил, что подобная практика существует на многих стадионах мира и России. К слову, он привел те же примеры, о которых на совещании говорил эксперт.

«К сожалению, определенные силы клуба «Ростов», видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов. Сегодня мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей «Ростова», которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков», - написал в заключение Василий.



Представители ФК «Ростов» поспешили заявить, что ни в коем случае не хотели обидеть знаменитого земляка, поклонниками творчества которого сами являются. В клубе сообщили, что в принципе против любой концертной программы на стадионе, а не конкретно выступления Басты.



Получится ли у футбольного клуба и артиста наладить отношения, неизвестно. В любом случае 29 сентября на «Ростов Арене» пройдет концерт Басты, все билеты на который давно проданы.