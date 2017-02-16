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«Газель» с хлебом провалилась в яму с водой в центре Ростова

«Газель» с хлебом провалилась в яму с водой в центре Ростова

«Газель» с хлебом провалилась в яму в центре Ростова. Как оказалось, накануне на пересечении улицы Петровской и переулка Крыловского проводили ремонтные работы. В итоге после них на дороге осталась глубокая яма, которая наполнилась водой из-за тающего снега. А 16 февраля около 11 часов утра туда провалилась «Газель», водитель которой попытался проехать через узкий проход, не обратив внимания на предупреждающие оранжевые конусы вокруг ямы.

Примерно через час машину вытащили, сейчас на месте происшествия находится ремонтники.

«Газель» с хлебом провалилась в яму с водой в центре Ростова

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