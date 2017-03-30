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Футболисты ФК «Ростов» провели автограф-сессию для болельщиков

Футболисты ФК «Ростов» провели автограф-сессию для болельщиков

Футболисты ФК «Ростов» Тимофей Калачев, Александр Ерохин и Хорен Байрамян провели автограф-сессию для своих болельщиков.

1 апреля все желающие смогли получить автограф и сфотографироваться с игроками донского клуба. На общение с фанатами спортсмены выделили два часа. За это время были розданы сотни автографов и сделаны сотни фотографий. Очередь из желающих увидеть футболистов начиналась на улице.

Большинство ростовчан пришли на встречу с шарфами, плакатами и другими атрибутами болельщиков с символикой клуба. Напомним, 3 апреля состоится матч 21 тура РФПЛ между ФК «Ростов» и «Краснодаром». Начало в 19:30 на стадионе «Олимп-2». Продажа билетов уже стартовала.

Футболисты ФК «Ростов» провели автограф-сессию для болельщиковФутболисты ФК «Ростов» провели автограф-сессию для болельщиковФутболисты ФК «Ростов» провели автограф-сессию для болельщиковФутболисты ФК «Ростов» провели автограф-сессию для болельщиков

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