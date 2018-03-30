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Фотожабы с ямой в Таганроге заполнили ростовские паблики

Фотожабы с ямой в Таганроге заполнили ростовские паблики
У пользователей соцсетей появился новый повод для шуток — глубокая яма, образовавшаяся во дворе детского сада в Таганроге.

Не успели дончане забыть о пятиметровой дыре посреди проезжей части в Таганроге, как в центре внимания оказалась новая коммунальная неурядица.

В этот раз земля провалилась на территории детского сада № 13/38 на улице Чехова. Коммунальная авария случилась днём 1 апреля. Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно. В яму могли провалиться воспитанники детсада. К счастью, обвал произошел на выходных, когда никого из малышей там не было.

Тем временем пользователи соцсетей продолжают иронизировать на тему ям в Таганроге:
- Скоро весь Таганрог превратится в дыру, - комментирует ситуацию жительница Ростовской области.

На просторах ростовских пабликов появляются свежие мемы с ямой в детском саду. Публикуем лучшие из них.

Фотожабы с ямой в Таганроге заполнили ростовские паблики Фотожабы с ямой в Таганроге заполнили ростовские пабликиФотожабы с ямой в Таганроге заполнили ростовские пабликиФотожабы с ямой в Таганроге заполнили ростовские пабликиФотожабы с ямой в Таганроге заполнили ростовские паблики

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