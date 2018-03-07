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Фотография вида «Ростов Арены» из космоса появилась в Сети

Фотография вида «Ростов Арены» из космоса появилась в Сети
В Сети появилось видео, на котором «Ростов Арена» и еще 11 стадионов из разных городов России запечатлены из космоса. Фотографии были сняты камерой высокого разрешения со спутника.

Напомним, строительство стадиона началось еще в 2012 году. Он рассчитан на 45 тысяч мест, а цена возведения составила порядка 20 миллиардов рублей.
В конце 2017 года стало известно, что стадион полностью готов к играм. Первая из них состоится уже 15 апреля.

Матчи чемпионата в Ростове-на-Дону пройдут с 17 по 26 июня. Первыми на «Ростов Арене» встретятся Бразилия и Швейцария. 20 июня сыграют Уругвай и Саудовская Аравия. 23 июня состоится матч между Кореей и Мексикой, а уже 26 июня пройдет игра между Исландией и Хорватией.

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