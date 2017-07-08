Фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области пополнит свой автопарк иномаркой за 1,5 млн руб.





Автопарк фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области пополниться новой иномаркой. Ведомство приобретает автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей. Финансируется покупка из собственного бюджета. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.



Согласно техническим характеристикам, объем двигателя транспортного средства должен быть не менее 2,5 литров и мощностью 180 лошадиных сил. За восемь секунд машина должна разгоняться до 100 км/ч. Цвет автомобиля - «чёрный металлик».



Судя по заявленным характеристикам, страховщики намерены приобрести «Мазду 6». Фонд уже покупал аналогичный автомобиль в конце 2016 года, выплатив за него из собственного бюджета 1,5 млн руб.



Стоит отметить, что «шестерка» - это быстрый и мощный седан, который относится к спорткарам бизнес-класса.