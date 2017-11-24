Флешмобы ко Дню матери проходят в Ростове



Флешмобы ко Дню матери проходят в Ростове. Ростовчане необычно и мило поздравили мам с международным праздником, который ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября.



Например, с утра студенты одного из ростовских колледжей выстроились в форме сердца с красными шарами в руках.



Другой ростовчанин решил поздравить маму с праздником, написав стихотворение… на асфальте под ее окном. Многие местные жители оценили поступок, отметив, что ради такого можно и на земле порисовать.



