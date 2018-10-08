ФК СКА Ростов предложил взять на перевоспитание Кокорина и Мамаева, избивших чиновника



Футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону предложил взять на перевоспитание Александра Кокорина и Павла Мамаева, избивших чиновника. Своё обращение к клубам, в которых играют фигуранты скандала, команда опубликовала в Twitter.



«Предлагаем «Зениту» и «Краснодару» отдать Кокорина и Мамаева нам на воспитание в СКА-2», - говорится в сообщении.



В клубе пообещали не предлагать дебоширам кофе и шампанское.



Напомним, Мамаев и Кокорин подозреваются в двух нападениях. В первом случае пострадал водитель телеведущей Первого канала. Затем футболисты избили в кофейне в центре Москвы чиновника Минпромторга Дениса Пака, с которым у них произошёл конфликт.



По данным фактам возбуждены уголовные дела. Игрокам грозит до двух лет лишения свободы.



Как сообщает «Чемпионат.Com», Российский футбольный союз (РФС) может пожизненно дисквалифицировать запятнавших себя футболистов.