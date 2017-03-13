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ФК «Ростов» запретили играть на своем поле из-за плохого состояния газона

ФК «Ростов» запретили играть на своем поле из-за плохого состояния газона

ФК «Ростов» запретили играть на поле «Олимп-2». Российская футбольная Премьер-Лига считает неудовлетворительным состояние газона на стадионе.

Теперь донской клуб не сможет проводить матчи чемпионата России на домашнем поле. Ближайшая встреча была запланирована на 1 апреля. ФК «Ростов» должен был сыграть с «Краснодаром».

Ранее газон стадиона критиковал тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. На предматчевой пресс-конференции 8 марта наставник английской команды отметил, что «Олимп-2» нельзя даже назвать «полем».

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