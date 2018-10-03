Авторизация

Регистрация


  • USD 66.63
  • EUR 76.66
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

ФК «Ростов» запретил проносить на «Ростов Арену» дудки

ФК «Ростов» запретил проносить на «Ростов Арену» дудки
Футбольный клуб «Ростов» запретил проносить на «Ростов Арену» дудки. Об этом команда сообщила на своей официальной странице в соцсети 5 октября.
- По многочисленным обращениям болельщиков с детьми руководство ФК «Ростов» приняло решение о запрете прохода с дудками на стадион, - пояснили в клубе.

В ФК «Ростов» добавили, что новое правило начнёт действовать с домашнего матча против «Оренбурга», который состоится 6 октября.

Добавим, что большинство фанатов одобрили такое решение и поблагодарили клуб за введение запрета.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.