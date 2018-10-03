ФК «Ростов» запретил проносить на «Ростов Арену» дудки



Футбольный клуб «Ростов» запретил проносить на «Ростов Арену» дудки. Об этом команда сообщила на своей официальной странице в соцсети 5 октября.

- По многочисленным обращениям болельщиков с детьми руководство ФК «Ростов» приняло решение о запрете прохода с дудками на стадион, - пояснили в клубе.



В ФК «Ростов» добавили, что новое правило начнёт действовать с домашнего матча против «Оренбурга», который состоится 6 октября.



Добавим, что большинство фанатов одобрили такое решение и поблагодарили клуб за введение запрета.