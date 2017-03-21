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ФК «Ростов» собирается повысить зарплату Бердыеву, чтобы он и дальше тренировал клуб

ФК «Ростов» собирается повысить зарплату Бердыеву, чтобы он и дальше тренировал клуб

ФК «Ростов» собирается повысить зарплату Бердыеву, чтобы он и дальше тренировал клуб. Контракт Курбана Бердыева с «жёлто-синими» истекает 31 мая 2017 года. 

Руководство клуба намерено приложить все усилия, чтобы 64-летний специалист согласился и дальше работать с донской командой. Менеджеры «Ростова» собираются предложить Бердыеву новый контракт на более выгодных финансовых условиях, сообщают «Известия». 
— Сейчас в ФК «Ростов» практически все держится на Курбане Бекиевиче - тренировки, игры и даже трансферы, — сообщает издание со ссылкой на свой источник. - Многие футболисты продолжают выступать за донской клуб только из-за присутствия Бердыева в команде. Если он уйдет, ряд игроков, а также сотрудники тренерского штаба и администрации тут же отправится за ним на новое место работы. 

Напомним, Курбан Бердыев стал главным тренером ФК «Ростов» в 2014 году. Тогда донской клуб был на последнем месте турнирной таблицы чемпионата России. За оставшиеся несколько матчей до конца сезона ростовчане смогли удержаться в Премьер-Лиге, а в следующем сезоне «серебро». 

После этого «Ростов» вышел на европейский уровень и сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Донской клуб смог одолеть такие известные команды, как немецкая «Бавария», бельгийский «Андерлехт» и чешская «Спарта».

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