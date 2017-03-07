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ФК «Ростов» призывает болельщиков поучаствовать в перфомансе

ФК «Ростов» призывает болельщиков поучаствовать в перфомансе

ФК «Ростов» призывает болельщиков поучаствовать в перфомансе во время матча с английским клубом «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олимп-2».
«Спешим сообщить, что 9 марта на домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы мы сможем поддержать нашу любимую команду крутым перфомансом»,- сказано в сообщении на официально странице клуба в Инстаграме.

Болельщиков просят заблаговременно прийти на матч и взять со своего сидения желтую или синюю плашку. По команде во время выхода игроков на поле гости поднимут плашки и создадут на трибунах огромный впечатляющий рисунок.
«Плашки нужно поднять очень быстро, высоко на вытянутых руках, обращаясь к полю!»,- отметили в ФК «Ростов».

Напомним, что первый матч за выход в четвертьфинал Лиги Европы между ФК «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта. Начало в 21:00.

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