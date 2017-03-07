ФК «Ростов» призывает болельщиков поучаствовать в перфомансе





ФК «Ростов» призывает болельщиков поучаствовать в перфомансе во время матча с английским клубом «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олимп-2».

«Спешим сообщить, что 9 марта на домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы мы сможем поддержать нашу любимую команду крутым перфомансом»,- сказано в сообщении на официально странице клуба в Инстаграме.



Болельщиков просят заблаговременно прийти на матч и взять со своего сидения желтую или синюю плашку. По команде во время выхода игроков на поле гости поднимут плашки и создадут на трибунах огромный впечатляющий рисунок.

«Плашки нужно поднять очень быстро, высоко на вытянутых руках, обращаясь к полю!»,- отметили в ФК «Ростов».



Напомним, что первый матч за выход в четвертьфинал Лиги Европы между ФК «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта. Начало в 21:00.