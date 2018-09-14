ФК «Ростов» приобрел кофе и стаканы почти на полмиллиона рублей
ФК «Ростов» приобрел кофе и стаканы почти на полмиллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. На приобретение продукции ростовский клуб выделил 470 тысяч рублей.
Согласно техническому заданию игрокам купили растворимый и зерновой кофе. Также для футболистов приобрели пластмассовые и бумажные стаканы, крышки к ним и размешиватели.
ФК «Ростов» произвел закупку 14 сентября. Доставили продукцию в течение следующих двух дней.