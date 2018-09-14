Авторизация

Регистрация


  • USD 68.20
  • EUR 79.36
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

ФК «Ростов» приобрел кофе и стаканы почти на полмиллиона рублей

ФК «Ростов» приобрел кофе и стаканы почти на полмиллиона рублей
ФК «Ростов» приобрел кофе и стаканы почти на полмиллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. На приобретение продукции ростовский клуб выделил 470 тысяч рублей.

Согласно техническому заданию игрокам купили растворимый и зерновой кофе. Также для футболистов приобрели пластмассовые и бумажные стаканы, крышки к ним и размешиватели.

ФК «Ростов» произвел закупку 14 сентября. Доставили продукцию в течение следующих двух дней.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.