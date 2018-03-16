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ФК «Ростов» потратит около полумиллиона рублей на морепродукты

ФК «Ростов» потратит около полумиллиона рублей на морепродукты
Футбольный клуб «Ростов» закупит морепродукты почти на полмиллиона рублей. Информация о соответствующем контракте появилась на портале госзакупок. Продукты приобретут на сумму 470 000 рублей. 

В документации отмечается, что исполнитель будет поставлять команде зеленые мидии в половине ракушек, молодых осьминогов, угря, дорадо, тунца, лосося, радужную форель и черные тигровые креветки.
При этом качество продукции должен подтверждать соответствующий документ. Также от исполнителя требуется, чтобы этикетки и наклейки были четкими и читаемыми. Если продукты испорчены, транспортировку, страхование, погрузку/разгрузку, связанные с возвратом и заменой, оплачивает подрядчик.

Напомним, «желто-синие» закупили 14 тонн мяса на 5 миллионов рублей в конце декабря 2017 года. Команде в течение года поставят тонну говядины, 350 килограммов каре теленка, 300 штук перепелок, 200 килограммов куриных сердечек, 170 килограммов печени кролика, 700 килограммов филе индейки и другие деликатесы. Всего приобрели 13 730 килограммов мяса.

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