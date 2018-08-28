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ФК «Ростов» потратит 1,5 миллиона рублей на питание и проживание судей

ФК «Ростов» потратит 1,5 миллиона рублей на питание и проживание судей
ФК «Ростов» потратит 1,5 миллиона рублей на питание и проживание судей. Заявка появилась на сайте государственных закупок.

Исходя из технического задания, клуб должен обеспечить размещение и питание для членов коллегии арбитров. Принимающая сторона должна предупреждать исполнителя, контракт с которым уже заключен.

Всего донской клуб должен обеспечить пребывание судейской бригады на 13 матчах. Иными словами, на содержание бригады из судьи и двух помощников на каждый матч клуб потратит порядка 111 тысяч рублей.

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