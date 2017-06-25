ФК «Ростов» потратил почти 1,5 млн рублей на форму для футболистов



Футбольный клуб «Ростов» потратил на спортивную форму для футболистов почти 1,5 млн рублей.



Тренировочную одежду донской клуб купил у известного бренда. Согласно данным сайта госзакупок, общая стоимость экипировки составила 1 338 941,62 рубля. На эту сумму клуб приобрёл 865 спортивных футболок, 84 джемпера, а также 16 детских джемперов.



Отметим, что «жёлто-синие» второй год подряд покупают форму известного спортивного бренда. Между тем, другие участники Премьер-лиги заключают контракты с техническими спонсорами. Как результат - им не приходится покупать форму за собственные средства. Остальные клубы РФПЛ получают её от спонсоров на взаимовыгодных условиях.