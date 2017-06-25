Авторизация

Регистрация
  • USD 58.88
  • EUR 65.96
Новости

Общество

0

ФК «Ростов» потратил почти 1,5 млн рублей на форму для футболистов

ФК «Ростов» потратил почти 1,5 млн рублей на форму для футболистов
Футбольный клуб «Ростов» потратил на спортивную форму для футболистов почти 1,5 млн рублей.

Тренировочную одежду донской клуб купил у известного бренда. Согласно данным сайта госзакупок, общая стоимость экипировки составила 1 338 941,62 рубля. На эту сумму клуб приобрёл 865 спортивных футболок, 84 джемпера, а также 16 детских джемперов.

Отметим, что «жёлто-синие» второй год подряд покупают форму известного спортивного бренда. Между тем, другие участники Премьер-лиги заключают контракты с техническими спонсорами. Как результат - им не приходится покупать форму за собственные средства. Остальные клубы РФПЛ получают её от спонсоров на взаимовыгодных условиях.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.