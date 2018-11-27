Фильм «Собибор» о ростовском офицере выйдет в прокат в Америке



Фильм «Собибор» о ростовском офицере Александре Печерском покажут в кинотеатрах США. Кино Константина Хабенского американской публике представят в январе.



В ноябре «Собибор» показали в одном из престижных клубов Нью-Йорка. Фильм вызвал только положительную реакцию. Благодаря этому картину решили показать на больших экранах. Представители компании-прокатчика предрекают кинодебюту Хабенского большой успех.



Напомним, «Собибор» сняли на основе реальных событий 1942–1943 годов. В картине рассказывается о восстании в концлагере. Главным героем стал Александр Печерский. Офицеру и другим узникам удалось сбежать.