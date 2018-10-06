Фильм «Собибор» о ростовском офицере включили в лонг-лист «Оскара»



Фильм «Собибор» о ростовском офицере Александре Печерском включили в лонг-лист «Оскара». Картина Константина Хабенского будет представлена в категории «Лучший фильм на иностранном языке».



Заявки на участие в кинопремии поступили из 87 стран. Помимо «Собибора», в лонг-лист вошли такие картины, как «Хрусталь» Дарьи Жук и «Донбасс» Сергея Лозницы.



Фильм «Собибор» повествует о ростовском офицере Александре Печерском. В картине рассказывается о восстании заключенных нацистского лагеря.