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Фильм «Собибор» о ростовском офицере включили в лонг-лист «Оскара»

Фильм «Собибор» о ростовском офицере включили в лонг-лист «Оскара»
Фильм «Собибор» о ростовском офицере Александре Печерском включили в лонг-лист «Оскара». Картина Константина Хабенского будет представлена в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Заявки на участие в кинопремии поступили из 87 стран. Помимо «Собибора», в лонг-лист вошли такие картины, как «Хрусталь» Дарьи Жук и «Донбасс» Сергея Лозницы.

Фильм «Собибор» повествует о ростовском офицере Александре Печерском. В картине рассказывается о восстании заключенных нацистского лагеря.

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