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Фильм об офицере из Ростова выдвинули на премию «Оскар»

Фильм об офицере из Ростова выдвинули на премию «Оскар»
Картину «Собибор» о восстании пленных под руководством офицера из Ростова выдвинули на премию «Оскар». Об этом 10 сентября рассказали в российском оскаровском комитете.

Члены комиссии обсуждали несколько фильмов, претендующих на участие в премии. Среди них - фильмы Алексея Германа-младшего «Довлатов» и «Лето» ростовского режиссера Кирилла Серебренникова. Однако большинство членов комитета отдали свои голоса за «Собибор».

Напомним, фильм – дебютная работа Константина Хабенского в качестве режиссера. «Собибор» повествует о единственном успешном восстании и побеге из лагеря смерти в Польше в 1943 году. В центре сюжета – солдат из Ростова-на-Дону, Александр Печерский. Попав в концлагерь, он вместе с другими узниками планирует и успешно осуществляет побег из «Собибора».

Хабенский не только снимал, но и исполнял главную роль в картине. Кроме него, в фильме снимались Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Мария Кожевникова, Гела Месхи и другие.

Премьера фильма состоялась в Ростове и была приурочена к 75-летию восстания узников. В этот же день около 52-й гимназии, где после войны работал Печерский, был открыт памятник мужественному освободителю.

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