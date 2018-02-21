Фильм о Герое Советского Союза Александре Покрышкине предлагает снять ростовчанин



Фильм о Герое Советского Союза Александре Покрышкине предлагает снять ростовчанин. Свою петицию Анатолий Сердинов опубликовал на портале Change.org в адрес Министерства культуры и «Фонда кино».



По мнению активиста, Александр Покрышкин стал автором формулы «высота – скорость – маневр – огонь». Он начинал войну старшим лейтенантом, а закончил в чине полковника. Его путь был длинным и тернистым.



- Хотелось бы, чтобы молодое поколение могло узнать побольше о легендарном соотечественнике, который мальчишкой, помогая отцу, вглядывался в небо, мечтая летать, и мечту свою осуществил, - пояснил Анатолий Сердинов в своем обращении.