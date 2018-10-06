Фестиваль Росгвардии «Безопасный город, безопасный Дон» прошел в Ростове



В Ростове 6 октября на стадионе «Динамо» прошел фестиваль «Безопасный город, безопасный Дон». Организатором фестиваля является Росгвардия.



В течение дня для гостей были открыты спортивные и познавательные площадки. На них можно увидеть и подержать в руках технику и амуницию экстренных служб. На каждой из площадок работали представители ведомств. Для детей организовывали конкурсы и творческие уголки. Также функционировали пункты, где можно получить информацию о военной службе по контракту, о лицензировании и хранении оружия. Для любителей спорта прошли сдача нормативов ГТО и состязания в дисциплине триатл между командами силовых ведомств. Триатл включает в себя соревнования по плаванию, бегу и стрельбе.







Также все желающие могли поесть гречневую кашу с тушенкой на полевой кухне.



На торжественном открытии участников и гостей фестиваля приветствовали первый замдиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев. Сергей Алимович отметил, что сегодня спорт играет важную роль не только в деятельности Росгвардии, но и всех спасательных служб.

- Мы выбрали такой вид соревнований, как триатл, потому что он, с одной стороны, не является силовым, а с другой - обязательный для всех, кто носит военную форму, - сказал Сергей Меликов. – В триатле все виды соревнований командные. Для военнослужащих действие в команде наиболее важно при выполнении служебных и боевых задач.







После открытия гости фестиваля посмотрели показательные выступления спецназа. Зрители увидели, как проходит обезвреживание и задержание вооруженных грабителей, напавших на инкассаторов. Помимо этого, прошли выступления военного оркестра Южного округа Росгвардии и творческих коллективов России и Беларуси.

- В Ростовской области между правительством и силовыми ведомствами выстроены добрые отношения, которые позволяют создавать режим безопасности для жителей, - отметил замгубернатора Михаил Корнеев. – Сегодня ни одно мероприятие в области не обходится без помощи Росгвардии.



