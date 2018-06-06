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Фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» перенесли на начало октября

Фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» перенесли на начало октября

Третий фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» перенесли на начало октября. Изменение сроков связано с чемпионатом мира по футболу.

В прошлом году реконструкция событий середины 19 века проходила 27 мая. В 2018-м мероприятие перенесли на 20-е числа июля. Но позже организаторы вновь внесли корректировки.
- Не секрет, что ЧМ-18 по футболу внес большие коррективы во все массовые мероприятия в нашей стране. Некоторые исторические фестивали отменены или перенесены из-за того, что в них используются стрельба и взрывы, - сообщили организаторы реконструкции. - Согласуя просьбы самих военных реконструкторов и городских властей, мы решили перенести еще раз дату нашего фестиваля с июля на начало октября. Новые даты фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года» - 5-7 октября.

Организаторы пояснили, что существующее расписание весенне-летне-осенних исторических мероприятий в стране не дает возможности для легкой смены дат. У большинства реконструкторов, приезжающих на фестиваль в Таганрог, свой график, поэтому первые числа октября стали наиболее оптимальной датой.

В планах организаторов - добавить новые исторические площадки на набережной.

Напомним, в прошлом году фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» прошел во второй раз и собрал сотни участников. За ярким захватывающим действием с пиротехникой, взрывами и пожарами наблюдали тысячи зрителей.

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