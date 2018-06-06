Фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» перенесли на начало октября





Третий фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» перенесли на начало октября. Изменение сроков связано с чемпионатом мира по футболу.



В прошлом году реконструкция событий середины 19 века проходила 27 мая. В 2018-м мероприятие перенесли на 20-е числа июля. Но позже организаторы вновь внесли корректировки.

- Не секрет, что ЧМ-18 по футболу внес большие коррективы во все массовые мероприятия в нашей стране. Некоторые исторические фестивали отменены или перенесены из-за того, что в них используются стрельба и взрывы, - сообщили организаторы реконструкции. - Согласуя просьбы самих военных реконструкторов и городских властей, мы решили перенести еще раз дату нашего фестиваля с июля на начало октября. Новые даты фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года» - 5-7 октября.



Организаторы пояснили, что существующее расписание весенне-летне-осенних исторических мероприятий в стране не дает возможности для легкой смены дат. У большинства реконструкторов, приезжающих на фестиваль в Таганрог, свой график, поэтому первые числа октября стали наиболее оптимальной датой.



В планах организаторов - добавить новые исторические площадки на набережной.



Напомним, в прошлом году фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» прошел во второй раз и собрал сотни участников. За ярким захватывающим действием с пиротехникой, взрывами и пожарами наблюдали тысячи зрителей.