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Фестиваль кино в Ростове откроет Дмитрий Харатьян

Фестиваль кино в Ростове откроет Дмитрий Харатьян
Фото: Cultinfo.ru
Церемонию открытия кинофестиваля BRIDGE of ARTS в Ростове проведёт Дмитрий Харатьян.

Фестиваль пройдёт с 10 по 14 октября. В его программе - конкурсные и внеконкурсные зарубежные и российские мотивационные фильмы, картины-события и ночи короткого метра. В рамках кинофестиваля покажут около 100 лент из 40 стран мира, в том числе индийское, итальянское, российское кино.

Как сообщалось ранее, председателем жюри основного конкурса станет актёр кино и телевидения, номинант премий «Оскар» и «Золотой глобус» Эрик Робертс (США).

Картины вместе с ним также будут оценивать продюсеры Роберто Бесси (Италия), Стюарт Урбан (Великобритания) и Наталья Иванова (Россия), а также актёр, режиссёр и сценарист Марек Пробош (Польша).

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