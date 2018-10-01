Фестиваль кино в Ростове откроет Дмитрий Харатьян



Фото: Cultinfo.ru

Церемонию открытия кинофестиваля BRIDGE of ARTS в Ростове проведёт Дмитрий Харатьян.



Фестиваль пройдёт с 10 по 14 октября. В его программе - конкурсные и внеконкурсные зарубежные и российские мотивационные фильмы, картины-события и ночи короткого метра. В рамках кинофестиваля покажут около 100 лент из 40 стран мира, в том числе индийское, итальянское, российское кино.



Как сообщалось ранее, председателем жюри основного конкурса станет актёр кино и телевидения, номинант премий «Оскар» и «Золотой глобус» Эрик Робертс (США).



Картины вместе с ним также будут оценивать продюсеры Роберто Бесси (Италия), Стюарт Урбан (Великобритания) и Наталья Иванова (Россия), а также актёр, режиссёр и сценарист Марек Пробош (Польша).