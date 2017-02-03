FAST'N'SHINE: вторая жизнь вещей







Многие наши читатели сталкивались с такой проблемой: когда-то давно, вы приобрели дорогую кожаную куртку. Она очень удобна, практична, подходит под ваш костюм или юбку. И вот, прошло энное количество лет, и любимая ваша вещь стала непрезентабельного вида: цвета потускнели и уже не такой яркий, кожа потерлась и потрескалась . Выбросить куртку жалко, даже не потому, что она любимая и удобная, хотя это не маловажный фактор, а по причине элементарной экономии, в период систематического повышения цен. И тут, вам в голову приходит вполне логичный вопрос: «что делать?», кто и где смогут привести ее внешний вид в порядок.







Вооружившись компьютером или смартфоном, просим помощи у поисковой системы, набираем варианты словосочетаний, например: где покрасить кожаную куртку в Ростове; покраска кожи в Ростове; где обновить кожаную куртку. Вероятнее всего, поисковик в первых рядах выдаст компанию FAST'N'SHINE. Все дело в том, что она специализируется на ремонте и восстановлении изделий из кожи: от ремня, до салона автомобиля. Компания на ростовском рынке услуг существует с 2012 года и предлагает совершенно новый спектр услуг, направленных исключительно на реставрацию, восстановление кожаных изделий.







Специалисты компании профессионально отремонтируют любые повреждение: ссадины, трещины, порывы, прожоги, потертости, отчистят любые загрязнения кожи, восстановят до состояния новой вещи: куртки, дубленки, чемоданы, обувь, ремни, кошельки, клатчи, спортивный и охотничий инвентарь, салон автомобиля, руль, мебель и т.д.



Для восстановления и покраски кожи специалисты используют только профессиональные продукты компании LeTech, SRS Technology, Furniture Clinic. Полиуретановые лакокрасочные материалы на водной основе, абсолютно безопасны, слабо подвержены истиранию, очень износостойкие, для их повреждения, нужно приложить значительное усилие. Современные английские и немецкие инновационные технологии восстановления кожаных изделий позволяют придать вещам первозданный вид.



Если наших читателей заинтересовала услуга ремонта кожаны изделий, то по тел. (863)270-8-270 либо на сайте компании http://fastnshine61.ru можно получить более подробную информацию.

