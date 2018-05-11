Фасад особняка Врангеля в Ростове завесили баннером



В Ростове в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу началась кампания по завешиванию фасадов исторических зданий баннерами. Первым от глаз прохожих спрятали дом Врангеля.



Реставрации и сохранения здания, в котором провел детские и юношеские годы один из главных руководителей Белого движения Петр Николаевич Врангель, давно добивались представители общественности. Администрация Ростова даже обещала разместить там музей после реставрации, которую должен был провести инвестор, получивший историческое здание в собственность. Однако всё, что до сих пор сделали местные власти, – это спрятали исторический памятник под баннер.



Добавим, что подобная участь ждёт и другие особняки, фасады которых не успели отреставрировать. Сотни зданий облачат в клеёнку с картинкой.



Между тем, ростовчане считают, что художественная винтажность старинных зданий центра Ростова, их уникальная лепнина создают особый исторический шарм и неповторимый колорит. Прятать их архитектуру под ширмой неразумно.