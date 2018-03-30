Фанаты «Ростова» и ЦСКА растянули баннеры в память о погибших при пожаре в Кемерово



Фанаты «Ростова» и ЦСКА растянули баннеры в память о погибших при пожаре в Кемерово. Черные плакаты болельщики вывесили на стадионе «Олимп-2». Матч между клубами начался с минуты молчания. Футболисты и болельщики почтили память жертв в ТЦ «Зимняя вишня».



«Кричали дети, моля о помощи в тот жуткий час… А мы лишь можем в их память промолчать», - написали фанаты на баннере.

В свою очередь на другой стороне стадиона растянули баннер «25.08.2018. Скорбим».



Напомним, пожар, унесший жизни десятков людей, случился днем 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня». В огне погибли более 40 детей.

