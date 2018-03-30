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Фанаты «Ростова» и ЦСКА растянули баннеры в память о погибших при пожаре в Кемерово

Фанаты «Ростова» и ЦСКА растянули баннеры в память о погибших при пожаре в Кемерово
Фанаты «Ростова» и ЦСКА растянули баннеры в память о погибших при пожаре в Кемерово. Черные плакаты болельщики вывесили на стадионе «Олимп-2». Матч между клубами начался с минуты молчания. Футболисты и болельщики почтили память жертв в ТЦ «Зимняя вишня».

«Кричали дети, моля о помощи в тот жуткий час… А мы лишь можем в их память промолчать», - написали фанаты на баннере.
В свою очередь на другой стороне стадиона растянули баннер «25.08.2018. Скорбим».

Напомним, пожар, унесший жизни десятков людей, случился днем 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня». В огне погибли более 40 детей.
Фанаты «Ростова» и ЦСКА растянули баннеры в память о погибших при пожаре в Кемерово

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