Этично и практично: житель Ростова предложил организовать сбор и переработку новогодних ёлок





Совсем скоро контейнерные площадки, пустыри и просто улицы будут завалены новогодними ёлками. Каждый своим способом предпочитает избавляться от отслуживших праздники деревьев. Житель Ростова предложил сделать это процесс организованным.



Ростовчанин Владимир Гиро выступил с инициативой организовать централизованный сбор и переработку новогодних ёлок.

- Новогодние ёлки после праздников с ёлочных базаров и из наших домов попадают на свалки. Это во-первых, не очень этично (это же символ праздника), во-вторых, не экологично (растительные отходы оказываются заваленными другими отходами, лишившись доступа к кислороду, подвергаются анаэробному разложению, выделяя метан (опасный парниковый газ), - отмечает мужчина.



Кроме перечисленных факторов, житель Ростова добавляет, что деревья можно переработать в пластик и в щепу, которая была бы востребована у конезаводов и приютов для животных. Организации используют её для подстилки животным. Ею также можно посыпать грунтовые дорожки в парках и рощах.

- Для этого всего лишь нужно предоставить место в каждом районе, куда будут доставляться ёлки, дробильные машины и, собственно, транспорт для сбора ёлок и отгрузки щепы, - считает Владимир Гиро.



Эта мера, по мнению автора инициативы, улучшит экологическую ситуацию, снизив негативное влияние на природную среду.



