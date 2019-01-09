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Этично и практично: житель Ростова предложил организовать сбор и переработку новогодних ёлок

Этично и практично: житель Ростова предложил организовать сбор и переработку новогодних ёлок

Совсем скоро контейнерные площадки, пустыри и просто улицы будут завалены новогодними ёлками. Каждый своим способом предпочитает избавляться от отслуживших праздники деревьев. Житель Ростова предложил сделать это процесс организованным.

Ростовчанин Владимир Гиро выступил с инициативой организовать централизованный сбор и переработку новогодних ёлок.
- Новогодние ёлки после праздников с ёлочных базаров и из наших домов попадают на свалки. Это во-первых, не очень этично (это же символ праздника), во-вторых, не экологично (растительные отходы оказываются заваленными другими отходами, лишившись доступа к кислороду, подвергаются анаэробному разложению, выделяя метан (опасный парниковый газ), - отмечает мужчина.

Кроме перечисленных факторов, житель Ростова добавляет, что деревья можно переработать в пластик и в щепу, которая была бы востребована у конезаводов и приютов для животных. Организации используют её для подстилки животным. Ею также можно посыпать грунтовые дорожки в парках и рощах.
- Для этого всего лишь нужно предоставить место в каждом районе, куда будут доставляться ёлки, дробильные машины и, собственно, транспорт для сбора ёлок и отгрузки щепы, - считает Владимир Гиро.

Эта мера, по мнению автора инициативы, улучшит экологическую ситуацию, снизив негативное влияние на природную среду.

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