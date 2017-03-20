Эскиз памятника «солнечному клоуну» Олегу Попову утверждён в Ростове





В Ростове утвердили эскиз памятника «солнечному клоуну» Олегу Попову. Проект утвердила городская межведомственная комиссия по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий.



Ранее Ростовский цирк провел конкурс эскизных проектов. На выбор ростовчанам было предложено несколько вариантов. По итогам голосования победу одержала работа скульптора Светланы Букке.



Макет представляет собой Олега Попова в образе «солнечного клоуна», сидящего на скамейке. В правой руке артиста корзинка, в которую он ловил лучик солнца в знаменитом номере. По левую руку клоуна маленькая собачка. Фигура Попова будет выполнена из бронзы в натуральную величину.



Композицию установят у главного входа в здание Ростовского цирка. Как сообщили в городской администрации, изготовление и установка памятника будут профинансированы за счет внебюджетных средств.



Скульптор Светланы Букке, вице-президент Ростовского регионального отделения «Творческого союза художников России» является автором композиции «Горожанин», установленной на проспекте Буденновском, скульптуры «ХХI век. Такова жизнь» на улице Оганова, стелы «Новороссийская республика» в Новороссийске, Лика Иисуса Христа на кресте в Анапе.