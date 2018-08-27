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Эсеры не поддержат закон о повышении пенсионного возраста

Эсеры не поддержат закон о повышении пенсионного возраста
Члены партии «Справедливая Россия» не станут голосовать за повышение пенсионного возраста. Как заявил депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «СР» Михаил Емельянов, несмотря на то, что президент предложил некоторые послабления в новом законе, справедливоросы остаются при своем. Во втором и третьем чтениях они не будут поддерживать нововведение.

- Мы прекрасно понимаем аргументы президента Владимира Путина во время его обращения, - сообщил Емельянов. - Он взял на себя большую ответственность, заявив, что, несмотря ни на что, возраст поднимать надо. Но наша партия не будет поддерживать реформу. Предложенные уступки, в частности снижение возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет, и ряд других предложений не решают проблемы в целом.

По мнению представителей «СР», есть и иные способы, чтобы решить проблемы дефицита средств в Пенсионном фонде. Емельянов также пообещал, что «Справедливая Россия» продолжит борьбу за права россиян на достойную пенсию.

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