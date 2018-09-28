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Ещё в двух маршрутках Ростова можно будет оплатить проезд со скидкой

Ещё в двух маршрутках Ростова можно будет оплатить проезд со скидкой
На двух ростовских маршрутах, обслуживаемых автобусами малой вместимости, запустили безналичную оплату с дифференцированным тарифом.

Оплатить проезд картой со скидкой можно теперь в маршрутных такси № 14-МТ (Болгарстрой – пос. Александровка) и № 40-МТ («Изумруд» – филиал часового завода), сообщает «Ростовский городской транспорт». Всего на этих маршрутах работает 60 единиц транспорта. Оплатить проезд можно транспортными картами старого образца, а также картами «Простор».
- Это первые маршруты категории «МТ», на которых действует дифференцированный тариф. Каждый владелец транспортной карты будет оплачивать проезд по тарифу 20 рублей за полный билет и 10 рублей – по тарифу для льготных категорий карт, - пояснил заместитель генерального директора ООО «Агентство развития платежных систем» Алексей Торицын.

По словам Торицына, следующим этапом будет запуск других маршрутов и возможность оплаты с помощью банковских карт и смартфонов.

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